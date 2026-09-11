Левскарите - Вуцов вече е кошмар

Дербито между Левски и ЦСКА предложи редица интересни сблъсъци, но един от най-важните се водеше от двата края на терена. Представянето на вратарите Светослав Вуцов и Фьодор Лапоухов се оказа от сериозно значение за крайния резултат.

Според специалисти, потърсени от „Мач Телеграф“, стражът на Левски е можел да се намеси по-добре и при четирите попадения на „червените“. На другата врата Лапоухов също не остана без грешка, но неговата беше само една.

Първата сериозна грешка на Светослав Вуцов дойде при попадението за 1:1. Вратарят напусна голлинията си в опит да пресрещне Цварц, но нападателят го преодоля и изпрати топката в мрежата.

Ситуацията можеше да стане още по-неприятна за Левски, тъй като при евентуален контакт между двамата можеше да се стигне и до претенции за червен картон.

Вуцов не успя да избие убедително удар на Цварц, а последвалото развитие на атаката доведе до ситуацията за дузпата в полза на ЦСКА. Така една неубедителна намеса на национала се превърна в началото на нов сериозен проблем за „сините“.

При третото попадение на ЦСКА стражът отново не беше позициониран по най-добрия начин. Цварц отправи сравнително слаб удар, но въпреки това топката се озова в мрежата за 1:3.

Проблемите за Вуцов продължиха и при попадението за 1:4. Той отново реши да напусне вратата си, въпреки че в зоната вече имаше няколко защитници на Левски.

Така представянето на двамата вратари се превърна в един от факторите, наклонили везните в полза на ЦСКА в дербито.