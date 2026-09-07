До часове Левски обявява девети нов играч

До часове Левски ще обяви девето лятно попълнение. Това ще е централният защитник Петко Христов (б.а. – роден на 1 март 1999 година), който пристига на „Георги Аспарухов“ от изпадналия в трета дивизия Специя. 27-годишният централен защитник пристигна за медицински прегледи в София. Ако всичко с тях е наред, тогава националът ще се завърне в родния си клуб. Както е известно, той и неговият брат близнак Андреа са кадри на сините, но през 2013-а година преминават в Славия. Там той заиграва в първия тим през сезон 2016/17 и е продаден на Фиорентина.

Ситуацията около Петко Христов бе много динамична. В началото на миналата седмица сините преотстъпиха на Септември лекуващия контузия бранител Стипе Вуликич. Това бе ясен знак, че ръководството подготвя почвата за трансфер. След това в Италия гръмна новината, че от „Георги Аспарухов“ се били договорили с шефовете на Специя за Христов, който обаче отказал да облече синята фланелка. Факт е, че преди време той имаше и други предложения от България – от Лудогорец и ЦСКА, но винаги предпочиташе да продължи да играе в Италия. Така бе и сега.

Трансферният пазар на Апенините обаче затвори и бранителят трябваше да погледне извън тях. Причината бе, че от Специя обявиха, че не могат да си позволят да плащат заплатата му, която е в размер на 950 хиляди евро бруто на сезон (б.а. – някои издания в Италия отбелязват, че тя е 980 000). Затова Левски отново стана опция за Петко.

Това призна самият играч пред „Тема Спорт“ в четвъртък. „Дали има вариант за закупуване от Левски, а не за наем? Наистина не знам, това е на ниво агенти и ръководства. Ситуацията е динамична и деликатна, всеки ден се мени. Нека видим как ще се развият преговорите. Тези дни ще е ясно. Но Левски не е затворена страница – имаше разговори, сега отново има преговори“, каза тогава той.

Е, вече е ясно, че Христов ще играе на „Георги Аспарухов“ под наем до края на кампанията, а след това клубът ще има възможност да го откупи. Той е бивш капитан на Специя, а в Италия твърдят, че важност за сделката има и фактът, че начело на сините е Хулио Веласкес, който преди време води Удинезе. Това разкриват близки до техническия директор на италианския клуб Гуидо Анджелоци.

От пристигането си в Специя през 2021 година Петко Христов изигра 118 мача с 6 гола и 3 асистенции – в Серия А и Серия Б. През 2023-та той бе преотстъпен на Венеция. Кариерата на защитника в Италия започна от Фиорентина, като премина още през Тернана, Бишелие и Про Верчели. Юноша е и на Левски, и на Славия, а за националния отбор на България има 22 мача.

Към момента сините няма да могат да картотекират Христов за същинската фаза на Лига Европа. Крайният срок за това пред УЕФА изтече през миналата седмица. Защитникът обаче ще има възможност да играе в доста двубои, предвид сгъстената програма на Левски и битката на няколко фронта.