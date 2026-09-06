Наш национал колабира на терена

Драматичен инцидент в италианската Серия Б се разигра с българския национал Росен Божинов. Футболистът припадна на терена в 41-ата минута на мача между своя Пиза и Юве Стабия, което доведе до спиране на мача. Божинов е в съзнание и е откаран в болница, пише "Corriere dello Sport" като се предполага, че причината е дехидратация поради екстремните горещини.

Според първоначалната информация футболистът е бил в съзнание през цялото време на тежкия момент. Той веднага е бил транспортиран в болница за обстойни прегледи, за да се установи точната причина за припадъка.

След изнасянето на Божинов от терена, главният съдия проведе консултации и взе решение да прекъсне временно играта, в очакване на новини за състоянието на българския играч. В крайна сметка, след няколкоминутно обсъждане, арбитърът прибра двата отбора в съблекалните и прекъсна мача за неопределено време, може и да го прекрати.



Макар все още да няма официално становище за причините, довели до колапса, основната хипотеза е свързана с екстремните метеорологични условия. Срещата се е играла при изключително висока температура, което е силна предпоставка за здравословни проблеми.

Очаква се повече яснота по случая след резултатите от медицинските изследвания и в следващите часове.