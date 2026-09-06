ФИФА обяви гръмка новина за Инфантино

ФИФА потвърди, че Джани Инфантино ще се кандидатира за преизбиране на поста през март следващата година.

"Президентът на ФИФА обяви през април, че ще се кандидатира за преизбиране през 2027 г. Разбира се, нищо не се е променило. Г-н Инфантино ще се кандидатира за нов мандат", стана ясно от кратко изявление на говорител на ФИФА, предава БГНЕС.

Тази седмица той присъства на Световното за жени до 20 г. в Полша, където не пожела да коментира бъдещето си и спора с УЕФА. Той говори само за мисията си да развива футбола и обеща, че „ще има много да се каже“ отвъд това, но „не е днес“.

56-годишният швейцарец е подложен под сериозен натиск да подаде своята оставка, след като се опита да продаде дял от световните първенства на частни инвеститори.

Инфантино е начело на Международната футболна федерация от 2016 година и впоследствие беше преизбиран без конкурент. Следващите президентски избори са насрочени за март 2027 г. в Мароко, като швейцарецът вече е заявил намерение да се кандидатира за нов мандат.