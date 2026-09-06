Историческо! Меси и Роналдо в един отбор

Кристиано Роналдо и Лионел Меси може да се окажат съотборници за първи път в историята. През последните две десетилетия двамата водеха битка за статута на най-доминиращите футболисти на своето поколение. Съперничеството им се превърна в легендарно, като Роналдо и Меси са се изправяли един срещу друг общо 37 пъти на клубно и национално ниво.

Сега обаче от Аржентина идват информации, че двете суперзвезди могат най-сетне да играят рамо до рамо – при доста необичайни обстоятелства. Според TyC Sports Меси и Роналдо могат да се съберат за бенефисния мач на бившия си съотборник Карлос Тевес, пише gol.bg.

42-годишният Тевес прекрати кариерата си през 2021 г., докато носеше екипа на Бока Хуниорс – клуба от детството му, в който започна професионалният му път.

Според TyC Sports Тевес е договорил използването на стадион „Ла Бомбонера“ с капацитет около 57 000 зрители за специален прощален мач, който да сложи символичен край на връзката му с клуба.

За срещата се обсъжда дата през декември, а плановете на Тевес са амбициозни – той иска да събере на едно място някои от най-големите имена във футбола и да създаде незабравим спектакъл.

Идеята е Тевес да изведе като титуляри свои най-близки приятели както от професионалния, така и от личния си живот. Съперниковият отбор пък ще бъде съставен от футболисти, с които аржентинецът е играл в различни етапи от кариерата си.

Тевес е бил съотборник на Меси в националния отбор на Аржентина, а с Роналдо игра заедно в продължение на два сезона в Манчестър Юнайтед. Сред останалите клубове, които могат да бъдат представени от поканените около 60 футболисти, са Коринтианс, Манчестър Сити и Ювентус. Проектът все още е в съвсем начален етап и не е ясно на коя страна би застанал Меси, ако приеме поканата.

Това обаче отваря врата за нещо, което милиони футболни фенове никога не са виждали – Меси и Роналдо да оставят легендарното си съперничество настрана и да покажат какво биха могли да постигнат, ако някога бяха играли в един отбор.