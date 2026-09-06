Рома полудя в края! Два късни гола я върнаха на върха

Рома направи истински футболен спектакъл в последните минути и победи Аталанта с 2:1 на Стадио Олимпико. Римляните губеха до 89-ата минута, но два гола в рамките на само четири минути обърнаха всичко. Марио Ермосо изравни, а Матиас Суле хвърли трибуните в екстаз в третата минута на добавеното време. С успеха Рома отново излезе начело в Серия А с 9 точки, колкото има и Интер.

Край на девет мача чакане

Победата имаше допълнителна стойност за Рома, защото сложи край на серия от девет поредни срещи без успех срещу Аталанта. За гостите това беше първа загуба от началото на сезона, която ги остави на седмо място с 6 точки.

Първото полувреме завърши без голове, макар че Еван Ндика успя да прати топката в мрежата на Аталанта. Попадението обаче беше отменено заради засада.

Аталанта удари веднага след почивката

Само две минути след подновяването на играта гостите поведоха. Шарл Де Кетеларе напредна отляво и центрира, топката рикошира и попадна пред Едерсон, който я изпрати покрай Миле Свилар за 0:1.

Дълго време изглеждаше, че този гол ще бъде достатъчен за Аталанта. Рома натискаше, времето изтичаше, а гостите бяха само на крачка от трите точки.

Ермосо запали обрата, Суле взриви стадиона

В 89-ата минута Олимпико избухна. След центриране от корнер Марио Ермосо намери начин да прати топката във вратата и изравни за 1:1.

Но Рома не спря дотук. В третата минута на добавеното време Пауло Дибала подаде към Матиас Суле, който реализира за 2:1 и довърши невероятния обрат. За четири минути домакините превърнаха почти сигурна загуба в победа, която ги върна на върха.

Първенство на Италия по футбол, срещи от третия кръг в Серия А:

Рома - Аталанта - 2:1

Фиорентина - Торино - 1:2

Интер - Наполи - 3:2

по-късно днес:

Фрозиноне - Венеция

Парма - Монца

Болоня - Сасуоло

Ювентус - Милан

в понеделник:

Каляри - Лече

Удинезе - Лацио

от петък:

Дженоа - Комо - 1:4

Лидер в класирането е Рома с 9 точки, следван от Интер също с 9, пред Комо със 7, Милан, Ювентус, Лацио и Аталанта с по 6 и други.