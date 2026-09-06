Веласкес ликува след осмата победа: Левски заслужаваше този успех

Хулио Веласкес беше категоричен след победата на Левски с 1:0 над ЦСКА 1948, че сините са заслужили трите точки. Единственият гол на стадион „Георги Аспарухов“ отбеляза Хуан Переа през второто полувреме. Успехът продължи перфектната серия на шампионите от началото на сезона. От другия лагер обаче помощник-треньорът Огнян Младенов заяви, че двубоят е бил равностоен и липсата на късмет е лишила ЦСКА 1948 от точка.

Веласкес: Трябваше да водим много малки битки

Испанският треньор на Левски подчерта класата на съперника и припомни, че ЦСКА 1948 е завършил на второ място през миналия сезон.

„Труден съперник. Важно е да си припомним, че завършиха на второ място през миналия сезон, така че не е случайно, че този мач бе труден. ЦСКА 1948 си заслужи да бъде втори, играха страхотно срещу Панатинайкос. Важно е да сложим този двубой в правилния контекст. Като цяло направихме добър мач“, заяви Веласкес пред Диема Спорт.

Според него ключът е бил Левски да разпознава моментите за ускоряване на атаката и едновременно с това да остане компактен без топка. „Мачът беше наистина много труден, защото трябваше да водим много малки битки в хода на 90 минути“, добави наставникът.

Переа пак се превърна в човек на момента

Хуан Переа не е сред футболистите, които неизменно започват като титуляри, но отново се оказа решаващ. Нападателят вкара единственото попадение и донесе поредната победа на Левски.

„Не обичам да говоря за индивидуалности, но той е много важен за отбора. Много се радвам за него. Заслужавахме тази победа, не е лесно да спечелиш срещу ЦСКА 1948“, заяви Веласкес.

От ЦСКА 1948: Само късметът ни липсваше

Помощник-треньорът Огнян Младенов видя двубоя по различен начин. Според него ЦСКА 1948 е изпълнил добре тактическия си план и е бил равностоен на шампионите.

„Изиграхме равностоен мач срещу Левски, но липсата на късмет ни попречи да се приберем с точка. Игровият ни план се получи добре“, каза Младенов. Той подчерта движението без топка и желанието на отбора да наложи собствен стил.