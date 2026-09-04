Официално решение за вечното дерби. Извънреден ход

Дербито между Левски и ЦСКА от 13-ия кръг на Първа лига ще се играе в периода между 6 и 8 ноември. Двубоите от 14-ия кръг пък са изместени между 30 октомври и 2 ноември поради предстоящите президентски избори. От СДВР са излезли със становище, че евентуалния балотаж, който ще се проведе на 1 ноември би възпрепятствал осигуряването на охрана за спорното събитие и това налага промяната.

Ето какво написаха от СТК:

"Предвид постъпило становище от СДВР, съгласно което срещата между ПФК "Левски" и ПФК "ЦСКА" не може да бъде проведена в предварително планирания период от 30 октомври до 2 ноември 2026 г., както и отправената препоръка двубоят да бъде насрочен в друг уикенд, СТК към Българския футболен съюз, след съгласуване с БПФЛ, реши: