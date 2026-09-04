Верона попари Каляри в края, Сулев пак чака своя шанс

Българският полузащитник Иван Сулев отново попадна в групата на първия тим на Каляри, но остана на резервната скамейка при загубата с 1:2 от Верона във втория кръг за Купата на Италия. За 19-годишния пловдивчанин това е второ включване сред мъжете от началото на сезона след успеха срещу Арецо в предишния кръг. Каляри беше близо до продължения, но допусна решаващ гол само три минути преди края. Верона продължава към осминафиналите, където ще гостува на Рома.

Сулев продължава да чука на вратата на първия тим

Иван Сулев пристигна в Каляри в края на януари 2023 г. и до момента трупа опит основно в юношеския и младежкия състав на клуба. В първенството Примавера той има 98 мача, 5 гола и 5 асистенции.

Попадането му в групата за втори път в рамките на турнира показва, че българинът остава близо до мъжкия състав, макар този път да не получи минути на терена.

Верона поведе след статично положение

Гостите откриха резултата в 23-ата минута. Ливраменто центрира от свободен удар, а Абду Харауи се възползва от неуверена намеса на защитата и вратаря Радунович и прати топката в мрежата.

Каляри опита да отвърне още преди почивката. Удари на Сиерво и Феличи бяха блокирани, а мощен шут с левия крак на новия капитан Хуан Родригес беше избит в корнер от Перили.

Менди върна надеждите на домакините

Натискът на Каляри даде резултат в 57-ата минута. Пол Менди засече центриране на Фадера и изравни за 1:1, което върна домакините в мача.

След попадението срещата остана отворена, а развръзката се отложи почти до самия край.

Мулатиери реши всичко в 87-ата минута

Три минути преди края Самуеле Мулатиери проби отляво в наказателното поле и преодоля Радунович на близката греда за крайното 2:1.

Така Верона си осигури място на осминафиналите за Купата на Италия, където ще гостува на Рома, докато Каляри приключи участието си в турнира.