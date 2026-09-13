Верона попари Каляри в края, Сулев пак чака своя шанс
Гол в 87-ата минута прати гостите на осминафинал срещу Рома, а пловдивчанинът остана резерва
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Гол в 87-ата минута прати гостите на осминафинал срещу Рома, а пловдивчанинът остана резерва
Пиза с Божилов рухна, Антов остана резерва при провала на Монца
Отменен гол в края лиши домакините от победа срещу Лече
Българинът поведе отбора си към изравняване в полуфиналите и мина границата от 600 точки
Канада срещу САЩ за златото в хокея, България с два бронза и четири класирания в топ 10
Връща се в Тренто според "Гадзето дело Спорт"
Шведът вкара за 2:2 с Верона
Предложението е за 2 години
Волейболистът отклонил предложение от Япония
Волейболистът може да подпише с Калцедония (Верона)
Легендарната дива получи наградата „Мария Калас“
Българският волейболист се завърна в Тренто с екипа на Калцедония
Отборите на "Интер" и "Верона" си спретнаха невероятно голово реми. Те завършиха при резултата 3:3, след страхотен мач.Мачът се игра във италианския г...
Верона. Националният страж на България Николай Михайлов обясни за БНТ, защо не е направил трансфер през зимния трансферен прозорец, въпреки че наскоро...
София. Националният вратар на България Николай Михайлов заяви в интервю за БНТ, че иска да напусне настоящия си клуб Верона. Михайлов е твърда резерва...
Генуа. Николай Михайлов записа официалния си дебют за Верона при тежката загуба с 1:4 като гост на Сампдория. Така тимът на българския вратар отпадна...
Вратарят Ники Михайлов е с контуция. Той има изкълчен глезен и няма да бъде в групата за мача с Каляри, който е днес, 3 ноември, съобщава бТВ. Национ...
Кошмарни минути преживяха Николай Михайлов и съотборниците му преди мача с "Болоня". Автобусът на "Верона" пристигна със закъснение на стадион "Ренато...
Верона. Николай Михайлов и вчера не дебютира за новия си отбор "Верона". Вратарят на националния отбор пипна вирус и дори не бе на трибуните в мача ср...
Рим. Националният вратар на България Николай Михайлов и неговите съотборници от Верона бяха нападнати от фенове на Рома след вчерашния мач между двата...