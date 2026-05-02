Серия А разчисти сметките - два тима надолу, Венеция обратно в елита

Отборите на Пиза и Верона официално изпаднаха от Серия А, докато Венеция си осигури завръщане в елита на Италия след драматично развитие в края на сезона. Развръзката дойде след серия от решаващи мачове, които окончателно подредиха съдбата на отборите в дъното и на върха.

Пиза с българина Росен Божилов в състава си загуби с 1:2 у дома от Лече в среща от 35-ия кръг и при оставащи три мача до края на сезона вече няма шанс за спасение. Така тимът, който се завърна в елита след 34-годишно отсъствие, само след един сезон отново изпада в Серия Б.

Божилов започна като титуляр във втори пореден мач и остана на терена до 81-ата минута, когато беше заменен от Хуан Куадрадо. Ламек Банда даде преднина на Пиза в 52-ата минута, но само четири по-късно Мехди Лерис изравни. Решаващият гол за Лече беше дело на Уалид Кедира в 65-ата минута, с което гостите взеха ценни три точки в битката за оцеляване.

Лече се изкачи до 17-о място с 32 точки и вече има аванс от четири пред 18-ия Кремонезе, който приема Лацио в понеделник. Пиза остава на последната позиция с 18 точки, с една по-малко от Верона, като и двата отбора вече са сигурни изпадащи.

В същото време Венеция си гарантира промоция в Серия А още преди края на сезона. Тимът завърши 2:2 със Специя и събра 79 точки, което го остави на върха в класирането. Българинът Петко Христов пропусна мача за Специя заради наказание след натрупани жълти картони.

Монца, който беше пряк конкурент, загуби с 2:3 от Мантова и остана трети със 75 точки, което окончателно отвори пътя на Венеция към елита. Валентин Антов беше в групата на Монца, но не се появи в игра. Фрозиноне е втори със 78 точки, а първите два отбора печелят директна промоция, което означава, че Венеция се завръща в Серия А само след един сезон във второто ниво.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Италия:

Пиза - Лече - 1:2

В събота:

Удинезе - Торино

Комо - Наполи

Аталанта - Дженоа

В неделя:

Болоня - Калгари

Сасуоло - Милан

Ювентус - Верона

Интер - Парма

В понеделник:

Кремонезе - Лацио

Рома - Фиорентина

В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 69, Милан с 67, Ювентус с 64, Комо и Рома с по 61 точки. Аталанта е с 54 и други.

