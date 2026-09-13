Защо Наклонената кула в Пиза не се срутва?
На различни места по света има множество известни сгради, които са се наклонили,
Следете всички новини, анализи и коментари за Пиза. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На различни места по света има множество известни сгради, които са се наклонили,
Росен Божинов започна като титуляр за гостите и остана на терена през всичките 90 минути
Пиза с Божилов рухна, Антов остана резерва при провала на Монца
Пълна промяна във визията на един от символите на Италия
Това става 800 години след построяването на униката
Откриват директни въздушни линии от София и до Пиза, Станстед и Осло С няколко нови атрактивни дестинации Летище София ще привлича все повече пътници...
Богатите с по-висок успех, момичетата водят пред момчетата, сочи PISA