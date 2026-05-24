Лацио изпрати Педро със специална вечер и успех над Пиза

Педро се раздели с Лацио по най-силния начин - с победен гол при успеха с 2:1 като домакин срещу вече изпадналия Пиза в последния кръг на Серия А. 38-годишното крило напуска „орлите“ след пет сезона в клуба, а съотборниците му излязоха със специална възпоменателна нашивка на фланелките си за последния му мач.

Пиза поведе чрез Стефано Морео, но Лацио обърна резултата с две попадения в рамките на две минути. Българският защитник Росен Божинов беше титуляр за гостите и остана на терена до края.

Пиза поведе, но Лацио отговори светкавично

Стефано Морео даде аванс на Пиза с гол с глава в 23-ата минута. Преднината на гостите обаче не се задържа дълго, защото Лацио реагира рязко и обърна мача само за две минути.

Фисайо Деле-Баширу изравни, а малко след това Педро вкара победното попадение и сложи емоционален знак на раздялата си с клуба. Испанецът си тръгва от Рим със сериозна визитка зад гърба си - преди Лацио той е играл за Барселона, Челси и Рома, а с националния отбор на Испания спечели световната титла през 2010 г. и европейската две години по-късно.

Божинов изигра цял мач за Пиза

Росен Божинов започна като титуляр за Пиза и остана на терена пълни 90 минути. За вече изпадналия тим това беше последен мач за сезона в елита, а срещата завърши с обрат в полза на Лацио.

По-рано шампионът Интер направи зрелищно равенство 3:3 с Болоня. По-голямата част от финалния кръг в Серия А се играе в неделя вечер, когато четири отбора ще се борят за последните две места в Шампионската лига, а два отбора - за оцеляване.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 38-ия кръг в Серия А:

Болоня - Интер - 3:3

Лацио - Пиза - 2:1

От петък:

Фиорентина - Аталанта - 1:1

В неделя:

Парма - Сасуоло

Наполи - Удинезе

Милан - Каляри

Кремонезе - Комо

Лече - Дженоа

Торино - Ювентус

Верона - Рома

Интер е шампион на Италия с 87 точки и мач повече, оглавявайки класирането, следван от Наполи със 73, Милан и Рома с по 70, Комо и Ювентус с по 68, Аталанта с 59 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com