Тежък удар по Аржентина! Какво се случва на Мондиала

В разгара на Световното първенство, сериозно напрежение разтърси аржентинската делегация. Министерството на правосъдието на САЩ и агенти на ФБР са започнали мащабно разследване, свързано с финансовите операции на Аржентинската футболна асоциация на територията на страната. Според публикации в изданието „La Nación“, властите проверяват съмнения за тежки финансови престъпления, включително пране на пари и измама.

Разследването е насочено към периода на управление на настоящия президент на федерацията – Клаудио „Чики“ Тапия. Основният фокус на следователите е да установят как са били превеждани стотици милиони долари и дали са извършвани незаконни дейности.

Един от ключовите свидетели по случая е бизнесменът Гийермо Тофони. Съобщава се, че той е дал подробни показания в рамките на тричасов разпит пред прокурори и агенти на ФБР от Вашингтон и Маями. Неговата информация се смята за решаваща за изясняване на сложните финансови схеми.

Под лупа е и компанията TourProdEnter LLC, собственост на продуцента Хавиер Фарони. Смята се, че тя е действала като основен посредник за събиране на средства от търговските договори на аржентинската федерация и лично на нейния президент Тапия.

Според проверените до момента документи, фирмата е управлявала приходи на асоциацията в размер на най-малко 260 милиона долара през сметки в американски банки. От тях:

Около 57 милиона долара са били преведени към компании и бенефициенти без ясна икономическа обосновка.

Разследват се и трансфери към фирми, свързани със семейството на Пабло Товигино.

Проверяват се и плащания към лица, получаващи социални помощи в Аржентина.

От Аржентинската футболна асоциация категорично отхвърлят всички обвинения и подозрения, като твърдят, че са невинни.

Американското разследване е започнало да се оформя още през 2025 г., след като първоначална информация е била предадена на властите в Аржентина през 2024 г. Развитието на случая по време на Мондиала обаче внася допълнително напрежение в лагера на националния отбор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com