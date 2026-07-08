Христо Янев проговори преди дебюта си в Европа

Треньорът на ЦСКА Христо Янев даде пресконференция преди важния първи мач в квалификациите от Лига Европа.

Наставникът заяви, че очаква много здрав двубой с единоборства, но и такъв, който да зададе добър тон на предстоящия сезон на "червените".

Той поясни и как стои ситуацията с новите играчи в отбора и тези, които ще го напуснат.

"Надявам се, че сме готови, подготвихме се добре. Разбира се, имаме футболисти, които не са на 100%, защото закъсняха за лагера. Утре ще разберем колко и дали сме се подготвили добре. Всички ще бъдат налични, кои ще вземат и колко игрово време ще разберете в мача. Джеймс Ето'о провежда вече тренировки с отбора, с всеки изминал ден е по-добре, надявам се да мога да ползвам още в първия мач. Правим всичко възможно всеки да бъде пълноценен в подготовката за онова, което имаме като план. Пиедрейта и Перейра? И двамата са на 100% готови, имаха дребни неразположения, мога да ги ползвам в мача.

Подготвяме се ЦСКА да започне добре, но да бъде добре и през целия сезон. Може да има и нови попълнения, процесът е отворен. Дери Сити? Запознати сме с онова, което представляват като отбор. Добър отбор, подготвени сме за онова, което предлагат в мачовете, които гледахме. Без значение е тревната настилка - каквато за нас, такава и за нас. Разбира се, искаме условията да са колкото се може по-добри. Очаквам тежък мач, мач с много единоборство. На това ниво от предварителните кръгове отборите са равностойни, така че очаквам такъв мач.

Когато започнах с треньорството мечтата ми беше един ден да изведа моя отбор да играе в европейските турнири, утре ще ви кажа каква е разликата. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш треньора и да направиш това, което можеш на терена. Нещата са различни. Лумбард Делова и Адриан Лапеня? Делова се водят разговори, най-вероятно ще бъде извън групата за мача. Правим всичко възможно да картотекираме Жан-Филип. За Лапеня - трябва да направя избор, той е извън групата за европейските ни мачове. Кевин и Фаетон? С Фаетон също се водят преговори, докато за Кевин преценявам кои футболисти могат да ни бъдат полезни за мачовете, които предстоят и той остава извън групата ни за Европа.

За мен лично напрежението е привилегия. Няма напрежение между мен и феновете. За всички нас има едно нещо, което е свещено - ЦСКА. Всички обичаме ЦСКА, трябва да дадем цялата си енергия, за да може ЦСКА да върви напред. Това искам аз", заяви Христо Янев.