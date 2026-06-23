УЕФА обяви датите на ЦСКА за Лига Европа

УЕФА обяви официално датите и началните часове на двубоите между ЦСКА и Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Първата среща ще се проведе на 9 юли (четвъртък) от 21:00 часа българско време на Националния стадион „Васил Левски“, където „червените“ ще бъдат домакини на ирландския тим.

Реваншът е насрочен за 16 юли (четвъртък) на стадион „Брандиуел“ и ще започне в 20:30 часа българско време.

Ако преодолее Дери Сити, ЦСКА ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Вестри (Исландия) и Карабах (Азербайджан) във втория квалификационен кръг на Лига Европа. При отпадане столичани ще продължат участието си във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където ще срещнат Риека (Хърватия).

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