Още една страна се обърна срещу Инфантино

Президентът на Норвежката футболна федерация (НФФ) Лизе Клавенес призова за оставката на шефа на ФИФА Джани Инфантино, заявявайки, че той вече не се ползва с доверието на футболната общност, съобщава агенция Reuters.

"Той няма институционалното доверие, необходимо за стабилно управление на ФИФА във времената, в които се намираме. Няма връщане назад за Джани Инфантино. Международното футболно сътрудничество е пред голям проблем, а ние трябва да имаме причина да се съберем и да призовем президента на ФИФА да подаде оставка сега", заяви Клавенес след месечното заседание на борда на НФФ, предадее "Топ спорт".

Острите коментари идват на фона на ожесточения конфликт между ръководните органи, предизвикан от пропадналото предложение на ФИФА за продажба на дял от търговското бъдеще на Световното първенство. Норвежката централа се надява, че и други членки на УЕФА ще подкрепят призива им за оттеглянето на Инфантино.

"Ще видим кои други държави евентуално ще се присъединят, ако това стане стратегията на Борда на УЕФА - ние говорим често с тях и те трябва да се справят с това. Няма да искаме извънредно заседание, а ще го помолим да подаде оставка в прякия ни диалог с ФИФА", поясни Клавенес.

45-годишният юридически специалист изтъкна редица опасения, изразени от норвежката централа по време на нейния мандат от март 2022 година. Сред тях бяха спорни решения при присъждането на домакинства на турнири, първата награда за мир на ФИФА, връчена на президента на САЩ Доналд Тръмп през декември, както и отмяната на наказанието на американския нападател Фоларин Балогун по време на Световното първенство през 2026 година след лично застъпничество от Тръмп.

Въпреки че името на Клавенес бе спрягано като възможен наследник на президентския пост във ФИФА, тя категорично отхвърли спекулациите за евентуална своя кандидатура.

"Виждам тези имена и това, че се споменава и моето име. Но това изобщо не е тема - нямаме причина да коментираме тази или която и да е друга кандидатура, нито сме готови за това", завърши тя.