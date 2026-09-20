Скандал! Полицията погна капитан на национален отбор

Капитанът на швейцарския национален отбор Гранит Джака е разследван по подозрение, че е получил фалшиви сертификати за ваксинация срещу коронавирус. Новината бе потвърдена от полицията в Люцерн пред DPA.

Медиите в страната, включително от вестник "Блик", съобщават, че той е получил сертификатите от своя лекаря, без да е бил ваксиниран. Лекарят е разследван и за предоставяне на други фалшиви сертификати.

Говорителят на прокуратурата в Люцерн Зимон Коп, заяви, че разследването ще определи "дали има поведение, релевантно по наказателното право, във връзка с евентуално получаване на фалшив сертификат чрез измама и/или фалшифициране на документи".

Джака, който сега играе в английския клуб Съндърланд, се е заразил с коронавирус през 2021-а и началото на 2022 година, съобщи "Блик".

Говорителят на футболиста, Андреас Бантел, заяви пред DPA, че Джака няма да коментира публично, докато не бъде изслушан от прокурорите, и че има потвърждение от лекуващия лекар, че е бил ваксиниран през януари 2022-а и през ноември същата година.

Бантел допълни, че играчът "е напълно и безрезервно на разположение на властите и сътрудничи с пълна прозрачност".

Случаят се раздуха, след като бившият треньор на швейцарския национален отбор Патрик Фишер призна през пролетта, че е отишъл на Зимните олимпийски игри през 2022-а в Пекин с фалшив сертификат за ваксинация срещу коронавирус. Той подаде оставка след това, а наскоро беше наказан за четири години от световната федерация по хокея на лед (IIHF).