Борусия Дортмунд превзе върха. Байер удари Щутгарт в точния момент

Борусия Дортмунд продължава без грешка в Бундеслигата. Жълто-черните измъкнаха тежка победа с 1:0 като гости на Щутгарт, записаха четвърти успех от четири мача и излязоха сами начело в класирането. Героят беше Максимилиан Байер, но човекът, който промени двубоя, се появи от резервната скамейка - Джоб Белингам влезе през второто полувреме и само осем минути по-късно изработи победния гол. Ройтерс отбелязва, че успехът изпраща Дортмунд на върха с пълен актив от 12 точки.

Щутгарт затвори мача, но Дортмунд намери пролуката

Първото полувреме премина в здрава битка, в която домакините успяха да ограничат пространствата пред Борусия. Дортмунд трудно намираше път към чисти положения, а Щутгарт показваше защо въпреки слабия си старт остава неприятен съперник на собствен терен.

След почивката натискът на гостите постепенно се увеличи. В 53-ата минута Итън Нуанери дори изпрати топката във вратата, но попадението беше отменено заради засада. Нико Ковач реагира от пейката и в 62-рата минута пусна Джоб Белингам, а промяната даде резултат почти незабавно.

Белингам влезе, Байер нанесе удара

В 70-ата минута Белингам получи пространство отдясно и изпрати ниско подаване към малкото наказателно поле. Максимилиан Байер атакува топката и от близка дистанция я прати в мрежата за 1:0.

Това се оказа достатъчно. Щутгарт хвърли сили напред, а Йоша Вагноман и Билал Ел Ханус имаха възможности да върнат домакините в мача, но Грегор Кобел и защитата пред него издържаха. Байер завърши срещата с най-много удари за Дортмунд и беше избран за играч на мача с 49% от гласовете. Официалните данни на Бундеслигата показват и превъзходство на гостите при очакваните голове - 1,72 срещу 0,87.

Перфектен старт за едва четвърти път

Четирите победи от първите четири кръга носят на Борусия Дортмунд 12 точки от възможни 12. Това е едва четвъртият подобен старт в историята на клуба в Бундеслигата и първият от 2015 г. насам.

Дортмунд е лидер с две точки пред Байерн Мюнхен и Фрайбург, които имат по 10. Щутгарт остава с едва 3 точки след третата си загуба в първите четири кръга. Ройтерс отбелязва, че Борусия ще влезе в паузата за националните отбори от първото място.

Луд мач в Мьонхенгладбах, обрат в Бремен

В останалите съботни срещи голове не липсваха. Борусия Мьонхенгладбах загуби драматично с 3:4 от Майнц 05 и продължи кошмарното си начало на сезона. Вердер Бремен навакса два гола изоставане и обърна Аугсбург с 3:2, Хамбургер надви Кьолн с 2:1, а Айнтрахт Франкфурт и Фрайбург завършиха 2:2.

Още в петък Байерн Мюнхен изпрати категорично послание с разгромното 7:0 срещу Унион Берлин. В неделя кръгът продължава с още три срещи.

Резултати от четвъртия кръг на Бундеслигата

Байерн Мюнхен - Унион Берлин 7:0

Айнтрахт Франкфурт - Фрайбург 2:2

Борусия Мьонхенгладбах - Майнц 05 3:4

Хамбургер - Кьолн 2:1

Вердер Бремен - Аугсбург 3:2

Щутгарт - Борусия Дортмунд 0:1

В неделя

Байер Леверкузен - РБ Лайпциг

Шалке 04 - Елверсберг

Падерборн - Хофенхайм