Всичко за Щутгарт

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Федерер чака Григор

Федерер чака Григор

Роджър Федерер чака "Бейби Фед" на турнира на АТП в Щутгарт, който ще се проведе между 6 и 12 юни. Бившият номер едно и Григор Димитров са сред най-и...

28 април | 15:40
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Сесил мачка в Щутгарт

Сесил мачка в Щутгарт

Сесил Каратанчева победи французойката Стефани Форец с 2:0 сета ( 6-3, 6-3) и се класира за вория кръг от квалификациите на турнира в Щутгарт. 25-годи...

18 април | 18:48
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