Ига Швьонтек тръгна уверено в Щутгарт, Андреева и Сьонмез разтърсиха схемата

Двукратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей УТА 500 в Щутгарт, след като победи германката Лаура Зигемунд с 6:2, 6:3 за 90 минути. Това беше първи мач за полякинята под ръководството на новия й треньор Франсиско Роиг. Поставената под номер 3 в схемата показа стабилна игра и контрол върху двубоя. Турнирът в Германия е с награден фонд над 1 милион евро.

Швьонтек направи пет пробива, но допусна и два пробива в своето подаване. В следващия кръг тя ще срещне победителката от сблъсъка между Мира Андреева и Алиша Паркс.

Рускинята Андреева сътвори впечатляващ обрат срещу защитаващата титлата си Елена Остапенко. Тя навакса изоставане от 1:4 в третия сет и с серия от пет поредни гейма стигна до победа с 5:7, 6:2, 6:4 за 2 часа и 22 минути. Следващата й съперничка ще бъде американката Паркс, която отстрани германката Нома Ноха Акуге с 6:4, 6:2. В предишния им мач Андреева спечели убедително с 6:0, 6:1 на Откритото първенство на САЩ през миналата година.

Турската квалификантка Зейнеп Сьонмез също привлече вниманието, след като постигна историческа победа срещу Джазмин Паолини. Тя се наложи с 6:2, 6:2 и стана първата турска тенисистка, която побеждава съперничка от топ 10 на световната ранглиста. В следващия кръг Сьонмез ще играе срещу канадката Лейла Фернандес.

Чехкинята Линда Носкова продължава напред след успех над Шуай Чжан с 5:7, 6:1, 6:4, а в късния мач Елина Свитолина не остави никакви шансове на германката Ева Лисс и спечели с 6:1, 6:0.

