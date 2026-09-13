Какво се случи с Ноле
Шампионът бе победен от Навоне
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Шампионът бе победен от Навоне
17-годишният шампион от "Уимбълдън" и US Open при юношите пречупи Нилс Вискер в Нотингам
Двамата поставени оцеляха в тежки мачове и продължават към четвъртия кръг на турнира на клей
Бившата шампионка без проблеми напред, исторически успех за турския тенис
Българката не остави шанс на местна съперничка и е на четвъртфинал
Италианецът прегази Лехечка и се нареди до Федерер в елита
Със спечелените точки той ще се изкачи с близо 200 места в световната ранглиста
Победа в два сета над канадката Чжао класира българката напред
Той достигна финала на турнира в Тарагона (Испания)
Състезателят ни не остави капка съмнение в превъзходството си
Този път Иванов не срещна никакви трудности по пътя към победата
ОББ и Mastercard подкрепят Иванов и 18-годишния Александър Василев в изключително важния период за пробив в мъжкия тенис
За Василев победата е втора на това ниво в мъжкия спорт
По традиция, той се проведе на кортовете на Националния ОББ тенис център
Българите Мартин Илиев и Розалина Юсева загубиха финалните срещи на международния турнир по тенис до 16 години "Дема Къп" от втора категория на европе...
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Никола Петков, заедно с шампионите Йоана Андреева и Георги Карасимеонов
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