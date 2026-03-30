Синер с исторически удар в Маями! Дубъл без загуба на сет

Италианецът Яник Синер спечели титлата на турнира от сериите „Мастърс“ в Маями след убедителен финал срещу Иржи Лехечка. Вторият в схемата се наложи със 6:4, 6:4 и затвърди доминацията си в началото на сезона. Победата го изстреля сред най-големите имена в съвременния тенис. Успехът идва след впечатляваща серия от силни мачове и без нито един загубен сет.

С този триумф Синер стана първият тенисист след Роджър Федерер през 2017 година, който печели т.нар. „Слънчев дубъл“ - титлите в Индиън Уелс и Маями в един сезон. Италианецът е и първият в историята, постигнал това без загубен сет.

„Това означава много за мен. Спечелването на слънчевия дубъл е нещо изключително. Не съм вярвал, че ще го направя, защото това е наистина много трудно за постигане. Но все пак успях и съм много щастлив“, заяви Синер след финала.

Двубоят започна със 90-минутно закъснение заради дъжд, но това не повлия на ритъма на италианеца. Той проби още рано за 2:1 и контролираше играта до края на първия сет. Във втората част решителният момент дойде в деветия гейм, когато Синер реализира нов пробив и затвори мача със самочувствие.

„Условията бяха различни днес, но се опитах да бъда стабилен. Успях, особено във важните моменти“, добави той.

С успеха си Синер стигна до 26-а титла в кариерата си и седма от сериите „Мастърс“. Италианецът вече има 19 победи в 21 мача от началото на годината и впечатляваща серия от 34 поредни спечелени сета в турнирите от най-високо ниво.

