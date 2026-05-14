А1 и MAX Sport предоставят безвъзмездно правата за излъчване на Диамантената лига в Шанхай с участието на Божидар Саръбоюков на bTV

Един от най-големите таланти в българската атлетика – Божидар Саръбоюков, ще направи поредната важна крачка на световната сцена с участието си в първия турнир от Диамантената лига 2026 в Шанхай тази събота. Надпреварата, в която българският атлет ще се състезава в дисциплината скок на дължина, започва в 12:00 ч. и ще може да бъде проследена едновременно по MAX Sport 1 и bTV, след като А1 и MAX Sport предоставят безвъзмездно правата на националната телевизия.

Само на 21 години, Саръбоюков вече се утвърждава като едно от най-силните имена в европейската атлетика. Българинът е европейски шампион в зала и бронзов медалист от Световното първенство в зала през 2026 г., а през февруари постави нов национален рекорд в скока на дължина от 8.45 м – най-добър резултат в света за сезона към онзи момент.

В Шанхай българският талант ще се изправи срещу част от най-големите имена в световния скок на дължина, сред които Матия Фурлани, Уейн Пинок и Таджей Гейл. Турнирите от Диамантената лига събират най-добрите атлети в света и са сред най-престижните събития в леката атлетика.

Решението на А1 и MAX Sport е насочено към всички български спортни фенове, които искат да проследят на живо представянето на един от най-обещаващите български спортисти и поредния повод за национална гордост на световната сцена.

В богатото спортно портфолио на MAX Sport присъстват едни от най-престижните международни спортни турнири и първенства, сред които УЕФА Шампионска лига, УЕФА Лига Европа, УЕФА Лига на конференциите, испанската Ла Лига, италианската Серия А, както и водещи турнири в леката атлетика, волейбола, моторните спортове и много други. Всички те са достъпни за абонатите с пакет MAX Sport PLUS.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com