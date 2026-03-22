Дуплантис отново над всички с рекорд и злато в Торун

Арманд Дуплантис спечели титлата в овчарския скок на Световното първенство по лека атлетика в зала в полския град Торун. Шведът затвърди доминацията си с резултат от 6,25 метра, което е нов рекорд на шампионатите. Само дни след поредното подобрение на световния рекорд, той отново показа класа без реална конкуренция. Представянето му беше категорично и не остави съмнение за фаворита.

Дуплантис без конкуренция в сектора за овчарски скок

Шведският атлет не допусна изненада и контролираше състезанието от началото до края. С резултата си от 6,25 метра той не само спечели златото, но и подобри рекорда на шампионатите.

Втори остана Емануил Каралис от Гърция с 6,05 метра, а трети се нареди Къртис Маршал от Австралия с 6,00 метра. Въпреки силното им представяне, разликата с победителя остана осезаема.

Силна конкуренция на 400 метра при мъжете

В бягането на 400 метра титлата спечели американецът Крис Робинсън с време 45,55 секунди. Той изпревари Атила Молнар от Унгария, който завърши с 45,71 секунди.

Третото място зае бразилецът Матеус Лима с 46,17 секунди, като надпреварата предложи оспорвана битка до финала.

Полша ликува с две титли пред родна публика

Домакините записаха силно представяне във вечерната сесия. Наталия Буковецка спечели златото на 400 метра при жените с време 50,83 секунди, което изравнява националния рекорд на Полша.

Якуб Шимански също донесе радост на публиката, след като триумфира на 60 метра с препятствия с 7,40 секунди.

Злато за Великобритания и Италия на дългите дистанции

На 3000 метра при мъжете първото място зае британецът Джош Кер с най-добро лично постижение за сезона от 7:35,56 минути. При жените титлата спечели италианката Надя Батоклети с 8:57,64 минути.

В спринта на 60 метра при жените златото отиде при италианката Зайнаб Досо с време 7,00 секунди. След нея завършиха американката Джейшъс Сиърс и Джулиън Алфред от Санта Лучия, които записаха еднакъв резултат от 7,03 секунди.

