Олимпиакос лети към славата! Везенков и компания пометоха Монако

Олимпиакос направи нова огромна стъпка към европейския връх и се превърна в първия отбор, който си осигури място във Финалната четворка на Евролига. Грандът от Пирея демонстрира класа, мощ и убийствена ефективност, след като разби Монако със 105:82 насред Княжеството и затвори четвъртфиналната серия с категоричното 3:0.

Баскетболистите на Йоргос Барцокас решиха всичко още през първото полувреме. Олимпиакос буквално смаза своя съперник с вихрено нападение и желязна защита, а на почивката таблото показваше стряскащото 61:40 за гръцкия тим.

След паузата домакините така и не намериха сили за обрат. Олимпиакос контролираше случващото се на паркета с шампионско спокойствие и без никакво напрежение довърши серията.

Българската звезда Александър Везенков не изигра най-силния си двубой, но и това не бе необходимо за доминацията на тима му. Националът приключи срещата с 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути на паркета и отново допринесе със стабилното си присъствие в ключов момент от сезона.

Истинският мотор в нападение този път бе Еван Фурние, който избухна с 22 точки. Алек Питърс добави 18, а Томас Уолкъп се отчете с 14 точки.

За Монако най-резултатен бе Матю Стразел с 21 точки, докато Джарон Блосъмгейм реализира 19, но усилията им се оказаха далеч недостатъчни срещу вдъхновения тим от Пирея.

С мощното си представяне Олимпиакос изпрати ясно послание към цяла Европа - гръцкият гранд е готов отново да атакува трона в най-силния клубен турнир на континента.

