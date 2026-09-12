Вижте всички финали на мондиали и шампионите им в историята
Пет пъти световен шампион на ставали само Бразилия
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Пет пъти световен шампион на ставали само Бразилия
Предстоят двата полуфинала, както и двата финала
Те започват още тази вечер
Президентът на САЩ планира да присъства на третия мач от финалната серия в Ню Йорк
Гръцкият колос стана първият полуфиналист в Евролигата след категорично 3:0 в серията
Другата българка Ева Брезалиева стартира също стабилно
Говори Арне Слот
Лондончани трудно стигаха в близост до вратата на противника
Ева Брезалиева се окичи със сребърно и бронзово отличие от финалите с топка и с обръч
Съперник на Интер Маями на полуфиналите за Купата на лигите ще бъде Филаделфия Юниън
Илиян Дробенов надви на финала Даниил Иванов
И още: класически дербита от три футболни първенства превземат спортните канали на А1 този уикенд.
Вторник вечер MAX Sport 2 и MAX Sport 3 отново ще предложи на футболните фенове два интригуващи двубоя
Първи ще играят тенисистите от групата на Рафа Надал
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Португалската столица изпревари Франкфурт и Москва
Заради големите финансови загуби не се предвижда нулев сезон
От УЕФА следят обстановката с коронавируса и мислят за нови дати
Най-вероятно Русе ще приеме мачовете догодина
Италианецът би Доминик Тийм и си тръгна