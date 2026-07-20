Вижте всички финали на мондиали и шампионите им в историята

1930 Moнтевидео Уругвай - Аржентина 4:2

1934 Рим Италия - Чехословакия 2:1 след продължения, 1:1 в редовното време

1938 Париж Италия - Унгария 4:2

1950 Рио де Жанейро* Уругвай - Бразилия 2:1

1954 Берн Германия - Унгария 3:2

1958 Стокхолм Бразилия - Швеция 5:2

1962 Сантяго де Чили Бразилия - Чехословакия 3:1

1966 Лондон Англия - Германия 4:2 след продължения, 2:2 в редовното време

1970 Meксико Сити Бразилия - Италия 4:1

1974 Mюнхен Германия - Холандия 2:1

1978 Буенос Айрес Aржентина - Холандия 3:1 след продължения, 1:1 в редовното време

1982 Maдрид Италия - Германия 3:1

1986 Meксико Сити Aржентина - Германия 3:2

1990 Рим Германия - Аржентина 1:0

1994 Лос Анджелис Бразилия - Италия 3:2 с дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията

1998 Сен Дени Франция - Бразилия 3:0

2002 Йокохама Бразилия - Германия 2:0

2006 Берлин Италия - Франция 5:3 с дузпи, 1:1 в редовното време и продълженията

2010 Йоханесбург Испания - Холандия 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време

2014 Рио де Жанейро Германия - Аржентина 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време

2018 Москва Франция - Хърватия 4:2

2022 Лусаил Аржентина - Франция 7:5 с дузпи, 3:3 след продължения, 2:2 в редовното време