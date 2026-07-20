Спорт

Вижте всички финали на мондиали и шампионите им в историята

Пет пъти световен шампион на ставали само Бразилия

Вижте всички финали на мондиали и шампионите им в историята
Снимка: Уикипедия
20 юли 26 | 8:07
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Иван Ангелов

Всички финали на световните първенства по футбол:

  •  1930 Moнтевидео            Уругвай - Аржентина     4:2

  •  1934 Рим                   Италия  - Чехословакия  2:1 след продължения, 1:1 в редовното време

  •  1938 Париж                 Италия - Унгария        4:2

  •  1950 Рио де Жанейро*       Уругвай - Бразилия      2:1

  •  1954 Берн                  Германия - Унгария      3:2

  •  1958 Стокхолм              Бразилия - Швеция       5:2

  •  1962 Сантяго де Чили       Бразилия - Чехословакия 3:1

  •  1966 Лондон                Англия - Германия       4:2 след продължения, 2:2 в редовното време

  •  1970 Meксико Сити          Бразилия - Италия       4:1

  •  1974 Mюнхен                Германия - Холандия     2:1

  •  1978 Буенос Айрес          Aржентина - Холандия    3:1 след продължения, 1:1 в редовното време

  •  1982 Maдрид                Италия - Германия       3:1

  •  1986 Meксико Сити          Aржентина - Германия    3:2

  •  1990 Рим                   Германия - Аржентина    1:0

  •  1994 Лос Анджелис          Бразилия - Италия       3:2 с дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията

  •  1998 Сен Дени              Франция - Бразилия      3:0

  •  2002 Йокохама              Бразилия - Германия     2:0

  •  2006 Берлин                Италия - Франция        5:3 с дузпи, 1:1 в редовното време и продълженията

  •  2010 Йоханесбург           Испания - Холандия      1:0 след продължения, 0:0 в редовното време

  •  2014 Рио де Жанейро        Германия - Аржентина    1:0 след продължения, 0:0 в редовното време

  •  2018 Москва                Франция - Хърватия      4:2

  •  2022 Лусаил                Аржентина - Франция     7:5 с дузпи, 3:3 след продължения, 2:2 в редовното време

  •  2026 Ийст Ръдърфорд        Испания - Аржентина     1:0 след продължения, 0:0 в редовното време

 Всички световни шампиони и класиране по титли:

Досега световни шампиони са ставали осем страни:

 1. Бразилия    - 5 пъти (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

 2. Италия      - 4 пъти (1934, 1938, 1982, 2006)

 -. Германия    - 4 пъти (1954, 1974, 1990, 2014)

 4. Аржентина   - 3 пъти (1978, 1986, 2022)

 5. Уругвай     - 2 пъти (1930, 1950)

 -. Франция     - 2 пъти (1998, 2018)

 -. Испания     - 2 пъти (2010, 2026)

 8. Англия      - 1 път  (1966)

Домакини и световни шампиони по футбол:

 1930 Уругвай               Уругвай

 1934 Италия                Италия

 1938 Франция               Италия

 1950 Бразилия              Уругвай

 1954 Швейцария             Германия

 1958 Швеция                Бразилия

 1962 Чили                  Бразилия

 1966 Англия                Англия

 1970 Мексико               Бразилия

 1974 Германия              Германия

 1978 Аржентина             Аржентина

 1982 Испания               Италия

 1986 Мексико               Аржентина

 1990 Италия                Германия

 1994 САЩ                   Бразилия

 1998 Франция               Франция

 2002 Япония/Корея          Бразилия

 2006 Германия              Италия

 2010 РЮА                   Испания

 2014 Бразилия              Германия

 2018 Русия                 Франция

 2022 Катар                 Аржентина

 2026 САЩ/Канада/Мексико    Испания

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Автор Иван Ангелов

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