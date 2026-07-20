Вижте всички финали на мондиали и шампионите им в историята

Всички финали на световните първенства по футбол:
1930 Moнтевидео Уругвай - Аржентина 4:2
1934 Рим Италия - Чехословакия 2:1 след продължения, 1:1 в редовното време
1938 Париж Италия - Унгария 4:2
1950 Рио де Жанейро* Уругвай - Бразилия 2:1
1954 Берн Германия - Унгария 3:2
1958 Стокхолм Бразилия - Швеция 5:2
1962 Сантяго де Чили Бразилия - Чехословакия 3:1
1966 Лондон Англия - Германия 4:2 след продължения, 2:2 в редовното време
1970 Meксико Сити Бразилия - Италия 4:1
1974 Mюнхен Германия - Холандия 2:1
1978 Буенос Айрес Aржентина - Холандия 3:1 след продължения, 1:1 в редовното време
1982 Maдрид Италия - Германия 3:1
1986 Meксико Сити Aржентина - Германия 3:2
1990 Рим Германия - Аржентина 1:0
1994 Лос Анджелис Бразилия - Италия 3:2 с дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията
1998 Сен Дени Франция - Бразилия 3:0
2002 Йокохама Бразилия - Германия 2:0
2006 Берлин Италия - Франция 5:3 с дузпи, 1:1 в редовното време и продълженията
2010 Йоханесбург Испания - Холандия 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време
2014 Рио де Жанейро Германия - Аржентина 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време
2018 Москва Франция - Хърватия 4:2
2022 Лусаил Аржентина - Франция 7:5 с дузпи, 3:3 след продължения, 2:2 в редовното време
2026 Ийст Ръдърфорд Испания - Аржентина 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време
Всички световни шампиони и класиране по титли:
Досега световни шампиони са ставали осем страни:
1. Бразилия - 5 пъти (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
2. Италия - 4 пъти (1934, 1938, 1982, 2006)
-. Германия - 4 пъти (1954, 1974, 1990, 2014)
4. Аржентина - 3 пъти (1978, 1986, 2022)
5. Уругвай - 2 пъти (1930, 1950)
-. Франция - 2 пъти (1998, 2018)
-. Испания - 2 пъти (2010, 2026)
8. Англия - 1 път (1966)
Домакини и световни шампиони по футбол:
1930 Уругвай Уругвай
1934 Италия Италия
1938 Франция Италия
1950 Бразилия Уругвай
1954 Швейцария Германия
1958 Швеция Бразилия
1962 Чили Бразилия
1966 Англия Англия
1970 Мексико Бразилия
1974 Германия Германия
1978 Аржентина Аржентина
1982 Испания Италия
1986 Мексико Аржентина
1990 Италия Германия
1994 САЩ Бразилия
1998 Франция Франция
2002 Япония/Корея Бразилия
2006 Германия Италия
2010 РЮА Испания
2014 Бразилия Германия
2018 Русия Франция
2022 Катар Аржентина
2026 САЩ/Канада/Мексико Испания