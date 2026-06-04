Тръмп се готви за сензационна поява на финалите в НБА

Президентът Доналд Тръмп планира да присъства на третия мач от финалите в НБА, съобщава New York Post.

Двубоят ще се играе в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк и се очаква да бъде едно от най-коментираните спортни събития на годината.

Според публикацията Тръмп ще наблюдава срещата от специална ложа, а не от местата край игрището, предпочитани от редица знаменитости и дългогодишни фенове на отбора.

Сред очакваните гости е и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, макар двамата да не се очаква да седят заедно.

Заради високопоставените посетители ръководството на „Медисън Скуеър Гардън“ вече е извършило допълнителни проверки и мерки за сигурност.

Тръмп е добре познато лице в спортните среди на Ню Йорк още от 80-те и 90-те години, когато често посещаваше баскетболни мачове. В миналото той е бил засичан в залата заедно с втората си съпруга Марла Мейпълс, както и със синовете си Ерик и Доналд Тръмп-младши.

Наскоро американският президент заяви, че е искал да посети мач от плейофите, но не е успял заради бързото развитие на серията.

„Щях да отида, но те приключиха твърде бързо. Какъв отбор само. Никс страдаха много години, а сега се справят отлично“, коментира Тръмп.

Той разкри още, че е получил множество покани за финалите, включително от изпълнителния директор на Madison Square Garden Джим Долан, когото определи като свой добър приятел.

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