Джей Ди Ванс татко за 4-ти път! Не се беше случвало повече от 150 години

Съпругата на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс – Уша Ванс, е родила четвъртото им дете, съобщи самият той в неделя чрез публикация в социалните мрежи.

Момченцето носи името Алек Нийл Ванс и се присъединява към по-големите си братя и сестра – Юън, Вивек и Мирабел.

„Уша и бебето са щастливи и здрави, а децата ни са във възторг, че вече имат малък брат“, написа Джей Ди Ванс. Той благодари на лекарите и медицинските екипи от Военномедицинския център „Уолтър Рийд“ и медицинското звено на Белия дом за грижите, които са положили.

Исторически момент в Белия дом

Раждането на Алек е историческо събитие за американската политика.

За първи път от повече от 150 години действаща втора дама на САЩ става майка по време на мандата на своя съпруг.

Последният подобен случай е от 1870 година, когато съпругата на тогавашния вицепрезидент Шайлър Колфакс – Елън Мария Колфакс, ражда сина им Шайлър Колфакс III.

Нов дом далеч от Вашингтон

След раждането семейството планира да прекарва повече време в селски район в Северна Вирджиния.

Ванс и съпругата му са наели част от голямо имение край град Мидълбърг, за да осигурят по-спокойна и нормална среда за децата си, далеч от общественото внимание във Вашингтон.

Въпреки това официалната резиденция на вицепрезидента остава тази във Военноморската обсерватория.

„Опитваме се да пазим децата си“

В свое скорошно интервю Уша Ванс призна, че животът под непрекъснатото обществено внимание е едно от най-големите предизвикателства.

„Всичко, което правим, е под обществен поглед. Хората виждат, ако децата ни се държат лошо или се разболеят“, казва тя.

По думите ѝ семейството се стреми да пази личния живот на децата си и да не ги поставя в ситуации, които биха ги смутили в бъдеще.

40-годишната Уша Ванс напуска успешната си кариера като адвокат, след като съпругът ѝ става вицепрезидент на САЩ. Освен че често го придружава при официални прояви, тя развива и собствена обществена инициатива, посветена на насърчаването на детската грамотност.

Любовта започва в Йейл

Уша Ванс е родена и израснала в предградията на Сан Диего, Калифорния, в семейство на индийски имигранти. Баща ѝ е машинен инженер, а майка ѝ – молекулярен биолог.

Тя се запознава с Джей Ди Ванс през 2010 година, докато двамата следват право в престижния университет Йейл.