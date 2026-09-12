На 11 септември: Тръмп полетял нагоре! Ето кой го е спасил
25 години след атентатите президентът разказа как бил изнесен от сграда в Манхатън
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25 години след атентатите президентът разказа как бил изнесен от сграда в Манхатън
Засега не е ясно дали е хвърлил око на Атлантическия или Тихия
Нареди на екипа по преговорите да прекрати контактите с Техеран, докато иранските лидери не покажат готовност за сделка
Напуснал НАТО с друг самолет заради ирански заплахи
Според Washington Post президентът на САЩ вече е заявил пред дарители кого иска да види в Белия дом през 2028 г.
Групировката хич няма намерение да се разоържава
Американският президент се пошегува с журналистите и отново заговори за трети мандат
Канада отвърна: Готови сме за по-твърди преговори
Дже Ди Ванс обяви раждането на сина си Алек Нийл Ванс
"Добре дошли, но се дръжте прилично!", написа той в мрежата си
Белият дом намекна, че може да пренебрегне решението
Насърчавам Сената да потвърди назначението му възможно най-бързо, написа президента
Арената разполага с 4500 места за зрители, но интересът към събитието е значително по-голям
Според информация на Wall Street Journal президентът на САЩ е готов да търпи ограничени атаки, за да избегне мащабна война в Близкия изток
Американският президент се противопоставил на плановете на Израел да нанесе удари по цели в Бейрут
Белия дом уверява, че е в перфектна форма
"Имам на дневен ред Иран и други проблеми", посочи президентът
Заподозреният ще бъде официално обвинен във федерален съд в понеделник
Вашингтон е получил предложение от посредници за временно примирие в конфликта в Близкия изток