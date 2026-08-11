Тайната евакуация на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп тайно е напуснал срещата на върха на НАТО в Турция с друг самолет, докато всички очаквали да се качи на борда на „Еър форс уан“. Причината са били предполагаеми заплахи от Иран, съобщава „Вашингтон пост“, цитиран от световните агенции.

Тръмп пристигнал в Турция с новия президентски самолет „Боинг 747“, предоставен на САЩ от Катар. След края на срещата обаче президентът не отпътувал от Анкара с него.

Първоначално Тръмп се качил демонстративно на самолета пред камерите. След това обаче бил изведен тайно от машината с помощта на камион и прехвърлен на по-малък самолет.

Така президентът напуснал Турция без журналистите, които го придружават, да разберат веднага какво се случва.

След като малкият самолет кацнал във Великобритания, Тръмп отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. Оттам той продължил пътуването си към САЩ на борда на предоставения от Катар самолет.

„Врагове на САЩ са го взели на прицел“

Според информацията на „Вашингтон пост“ необичайната операция е била предприета заради опасения от заплахи от Иран.

Първоначално Тръмп отрекъл да е съществувал конкретен риск. По време на обратния полет обаче той споменал за предполагаеми опити за убийството му.

„Има много врагове на САЩ, които са го взели на прицел, и ние използваме всички средства, с които разполагаме, за да се справим с тези заплахи“, заяви директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг пред Франс прес.

Още един детайл подсилил усещането за извънредна ситуация. Журналистите на борда на „Еър форс уан“ получили указание да държат щорите на илюминаторите спуснати – мярка, която обичайно се използва при полети в потенциално опасни или военни зони.

Самолетът от Катар също предизвика въпроси

Новият президентски „Боинг 747“ привлече внимание още преди Тръмп да го използва за първи път. Самолетът беше предоставен на САЩ от Катар, а администрацията на Тръмп планира той да бъде превърнат в нов президентски самолет.

Според по-ранна публикация на „Ню Йорк таймс“ машината не е била оборудвана с всички системи за сигурност, с които разполагат традиционните президентски самолети.

Това превръща тайното прехвърляне на Тръмп в още по-интересен епизод от неговото пътуване след срещата на НАТО.