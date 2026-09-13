Новият президентски Боинг поема към Европа с Тръмп
Американският лидер ще пристигне в Дъблин за срещи с ръководството на Ирландия, преди да посети Дунбег за Irish Open
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Американският лидер ще пристигне в Дъблин за срещи с ръководството на Ирландия, преди да посети Дунбег за Irish Open
Напуснал НАТО с друг самолет заради ирански заплахи
Самолетът, дарен от Катар и преоборудван за президентски полети, ще служи като мост до доставката на новите машини на Boeing през 2028 г.
Женева. Боливия ще подаде оплакване до генералния секретар на ООН Бан Ки-мун заради това, че няколко европейски страни забраниха на самолета на боливи...
Ла Пас. Боливия категорично отрече Едуард Сноудън да е на борда на президентския самолет. Министърът на външните работи на Боливия отрече слуховете,...