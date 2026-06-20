Air Force One вече изглежда по вкуса на Тръмп

Доналд Тръмп представи новия Air Force One - огромен Боинг 747, притежаван преди това от Катар и преоборудван в официален президентски самолет на Съединените щати. Машината беше показана в хангар на базата Андрюс, където президентът слезе от борда под звуците на „God Bless the USA“ и превърна премиерата в церемония на сила, стил и национален символизъм.

Новият самолет заменя познатата от епохата на Джон Кенеди светлосиня окраска с по-драматична комбинация от бяло, тъмносиньо и червено, с президентския печат от страната, от която се качва държавният глава, и голямо американско знаме на опашката. Тръмп заяви, че самолетът е превърнат в „летящ Бял дом“ с ниво на лукс, „каквото никой не е виждал досега“, съобщи Асошиейтед прес.

Новата сцена на американското президентство

Air Force One никога не е бил просто самолет. Той е подвижен символ на американската държавност - кабинет, команден център, дипломатическа сцена и витрина на мощта на САЩ. Затова появата на новата машина беше режисирана не като техническо събитие, а като демонстрация на престиж.

Тръмп подчерта, че когато самолетът каца в Лондон, Германия или други големи световни столици, „никой не трябва да го надминава“. По думите му именно така трябва да бъде представяна Америка. Той не скри, че цветовете и дизайнът са „по негов вкус“.

Новата визия рязко се отдалечава от класическия светлосин Air Force One, превърнал се в един от най-разпознаваемите образи на американското президентство след 60-те години. Сега акцентът е по-твърд, по-парадeн и много по-близък до стилистиката, която Тръмп от години иска за президентската авиация.

От катарски дворец във въздуха до президентски самолет

Самолетът е дарен от Катар и ще служи като временна, „мостова“ машина, докато новите президентски самолети, поръчани директно от Boeing, бъдат готови. Доставката им е забавена и в момента се очаква през 2028 г., което даде на администрацията аргумент да приеме преоборудвания 747 като решение за следващите години.

Тръмп заяви, че САЩ са попаднали в „малко задръстване“ заради чакането на новите машини от Боинг. Той разказа, че е поискал от емира на Катар възможност да бъде използван един от самолетите на страната.

„Нормален президент не би направил това. Нормален президент иска да стои далеч от самолетите“, каза Тръмп. После добави смисъла на решението си: страната трябва да бъде представена както подобава.

Снимка: Асошиейтед прес

Лукс, сигурност и голямата политика зад подаръка

Преоборудването на самолета не е само въпрос на нова боя и по-впечатляващ интериор. Всеки самолет, който носи позивната Air Force One, трябва да отговаря на строги изисквания за сигурност, комуникации и защита. Военновъздушните сили на САЩ заявиха, че катарската машина е модифицирана чрез дисциплиниран инженерен подход, при който тези способности са били поставени на първо място.

Според Асошиейтед прес голяма част от предишното вътрешно оформление, използвано за държавен глава, е запазено. Военновъздушните сили по-рано са посочвали, че модификациите за сигурност ще струват под 400 млн. долара.

Въпреки това подаръкът от Катар предизвика въпроси за етиката, законността и сигурността при приемането на толкова скъпа вещ от чуждо правителство. Тръмп настоява, че няма да използва катарския самолет след края на мандата си и че машината ще бъде дарена на бъдеща президентска библиотека.

Първи големи полети и символичен прелет на 4 юли

Тръмп обяви, че ще използва новия Air Force One за срещата на НАТО в Анкара следващия месец. Той намекна и за бъдещо завръщане в Китай „в някакъв момент“, което се тълкува като препратка към срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември.

Президентът заяви още, че връщането му от срещата на Г-7 във Франция тази седмица е било последното планирано пътуване на борда на стария Air Force One. Новата машина ще направи и прелитане по време на честванията за 4 юли - жест, който ясно превръща самолета в част от празничната и политическата символика на администрацията.

Ройтерс съобщи, че преоборудваният катарски 747 е подготвен за временно включване в президентския флот, докато основната програма за новите VC-25B самолети на Boeing продължава да се бави и да поскъпва.

Старите самолети остават в строя

Двете досегашни машини VC-25A няма да бъдат пенсионирани веднага. Представител на Военновъздушните сили е заявил пред Асошиейтед прес, че те ще останат във флота, докато новите Боинг VC-25B влязат в експлоатация.

Това означава, че президентската авиация на САЩ ще разполага едновременно със старите самолети и с новата катарска машина. Изборът кой самолет да бъде използван за конкретна мисия ще се прави от Presidential Airlift Group според оперативните изисквания.

Други правителствени самолети, използвани от висши представители на администрацията, също ще получат сходна червено-бяла и тъмносиня цветова схема, съобщиха Военновъздушните сили по-рано тази година. Така новата визия няма да остане само върху президентския самолет, а ще се превърне в по-широк визуален знак на американската изпълнителна власт.

Стар символ, нова епоха

Опитът на Тръмп да промени вида на Air Force One не е нов. Още през първата си администрация той настояваше бъдещият флот да получи цветова схема, близка до тази на личния му самолет. Джо Байдън по-късно отмени решението, след като преглед на Военновъздушните сили предупреди, че по-тъмните цветове може да увеличат разходите и да забавят доставките. След завръщането си в Белия дом Тръмп върна предпочитаната от него визия.

Това прави новия Air Force One не просто преоборудван самолет, а политически образ. Той събира в едно представата на Тръмп за Америка - по-показна, по-твърда, по-богата на символи и по-склонна да превръща всеки детайл в послание.

Появата му е едновременно технологичен преход, дипломатически жест, спорен подарък и зрелищна сцена. За привържениците на Тръмп това е знак, че Америка отново иска да изглежда недостижима. За критиците му - рискована демонстрация на личен вкус, поставена върху една от най-чувствителните институционални машини в света. Но едно е ясно: новият Air Force One вече не просто ще превозва президента. Той ще говори още преди вратата му да се отвори.

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