Зеленски и Нетаняху влизат в решаващи разговори с Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон за срещи с американския държавен глава Доналд Тръмп. Двамата ще присъстват и на погребението на сенатора Линдзи Греъм, който почина внезапно на 11 юли.

Републиканецът от Южна Каролина беше близък съюзник на Украйна и Израел и поддържаше тесни отношения със Зеленски, Нетаняху и Тръмп. Траурната церемония неочаквано се превръща и в сцена на активна дипломация по две от най-тежките международни кризи.

Зеленски търси по-силен натиск срещу Москва

Основна тема в разговорите на украинския президент ще бъде войната с Русия и необходимостта от засилване на политическия и икономическия натиск върху Москва. Зеленски ще се опита да убеди Тръмп и американските законодатели, че забавянето на новите санкции дава възможност на Русия да продължи да финансира военните си действия.

Очаква се украинският лидер да постави и въпроса за допълнителната военна помощ, противовъздушната отбрана и защитата на украинските градове. Киев настоява, че руските въздушни атаки могат да бъдат ограничени само чрез повече системи за прехващане и стабилни доставки на боеприпаси.

Целият Сенат трябва да чуе Зеленски

По информация на Ройтерс Зеленски ще се срещне и с членовете на американския Сенат. Разговорът се очаква непосредствено преди гласуването на законопроекта за нови санкции срещу Русия.

Текстовете бяха сред основните външнополитически каузи на Линдзи Греъм. Целта им е да бъдат ограничени приходите, които Москва получава от продажбата на петрол и други енергийни ресурси, и така да бъде затруднено финансирането на войната срещу Украйна.

Зеленски ще се опита да използва срещата, за да убеди колебаещите се сенатори, че законът трябва да бъде приет възможно най-бързо. Очаква се той да представи санкциите и като своеобразно продължение на политическото наследство на Греъм.

Снимка: Асошиейтед прес

Нетаняху със собствен труден дневен ред

Израелският премиер също ще проведе разговори с Тръмп, като в центъра им се очаква да бъдат Иран, войната в Газа и сигурността на Израел. Нетаняху ще търси уверения, че Вашингтон няма да предприема важни регионални ходове, без да отчита позицията на израелското правителство.

Зад кулисите се коментира, че отношенията между двамата лидери вече не са толкова безоблачни. Тръмп настоява за по-бързи дипломатически резултати, докато Нетаняху продължава да поставя сигурността и военния натиск пред възможните компромиси.

Израелският премиер вероятно ще се опита да възстанови по-тясната координация с Белия дом и да получи подкрепа за своята позиция спрямо Иран. Не е изключено да бъдат обсъдени и американските отношения с други важни държави в региона.

Възможни разговори и в кулоарите

Засега не е обявена официална двустранна среща между Зеленски и Нетаняху. Едновременното им присъствие във Вашингтон обаче създава възможност за разговори в кулоарите на траурната церемония.

Украйна и Израел следят внимателно военното сътрудничество между Русия и Иран. Именно тази тема може да се окаже пресечната точка между интересите на двамата лидери и да даде основа за координация.

Присъствието им около Тръмп създава и своеобразно състезание за вниманието на американския президент. Зеленски търси повече подкрепа срещу Русия, а Нетаняху - гаранции за сигурността на Израел и американската политика в Близкия изток.

Греъм събира съюзниците си и след смъртта

Линдзи Греъм беше един от най-последователните американски защитници на Украйна и Израел. Той настояваше за твърда политика срещу Русия и Иран и многократно призоваваше Вашингтон да подкрепя своите съюзници.

Сега погребението му събира на едно място ключови фигури, с които той работеше през последните години. Зеленски ще се опита да превърне законопроекта за санкциите в последна политическа победа на Греъм, а Нетаняху ще използва посещението, за да затвърди отношенията си с Тръмп.

Така прощаването със сенатора се превръща в неофициален дипломатически форум. Големият въпрос е дали разговорите във Вашингтон ще доведат до конкретни решения, или ще останат само демонстрация на единство около паметта на един от най-влиятелните републиканци в американската външна политика.