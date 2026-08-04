Депутати и министри остават без заплати. Причината

Президентът на Аржентина Хавиер Милей предлага механизъм, при който висшите държавни ръководители ще губят възнагражденията си, ако страната натрупва бюджетен дефицит в продължение на няколко последователни месеца. Планът, наречен „фискални белезници“, е част от по-широка промяна в устава на Централната банка и предстои да бъде внесен за разглеждане в Конгреса

Автоматични ограничения

Според предложението при продължителен бюджетен дефицит Конгресът ще получи официално предупреждение и кратък срок, в който да възстанови бюджетното равновесие. Ако това не стане, ограниченията ще се задействат автоматично. Сред тях са - спиране на всички несъществени дейности в държавната администрация, замразяване на новите бюджетни разходи, блокиране на обществените поръчки, забрана за назначаване на нови служители в публичния сектор и спиране на дискреционните трансфери към провинциите.

Без заплати до възстановяване на бюджета

Една от най-строгите мерки засяга държавните ръководители. При активиране на механизма без възнаграждения ще останат президентът, вицепрезидентът, министрите, държавните секретари и заместник-секретарите, както и сенаторите и депутатит, докато не бъде възстановена фискалната стабилност. Предложението предвижда основните обществени услуги да продължат да функционират и по време на действието на ограниченията.

„За първи път в нашата история, ако политиците не си свършат работата, цената ще платят те, а не хората“, заяви президентът Хавиер Милей по време на национално телевизионно обръщение, с което представи инициативата.