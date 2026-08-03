Зеленски предложи на Путин 3 варианта за примирие. Отговорът на Кремъл

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предлага три възможни формата на примирие с Русия - прекратяване на ударите по въздушни цели, по енергийна инфраструктура и на фронтова линия. Това заяви Михайло Подоляк, съветник на Офиса на президентския кабинет, съобщи страна ua.

Първият вариант е пълно прекратяване на взаимните удари във въздушно пространство. Това означава спиране на ракетни атаки, дронове и бомбардировки над градовете.

Вторият вариант предвижда спиране на ударите по критичната енергийна инфраструктура на двете държави.

Третият вариант е замразяване на военните действия по текущата линия на фронт.

Според Подоляк Зеленски е готов веднага да проведе среща с руския президент Владимир Путин на неутрална територия и уточни, че целта на тези предложения не е капитулация, а създаване на по-предвидими условия, които да отворят пространство за по-сложни политически преговори за траен мир в бъдеще.

Предложенията идват в дните, когато се засилва дипломатическия натиск върху Киев и до дни се очакват в Украйна специалните преговарящи на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Зеленски преди дни публично обяви, че Украйна ще направи всичко възможно да прекрати горещата фаза на войната преди зимата на 2026 г., за да се предотврати хуманитарна катастрофа с енергийната мрежа.

Войната, освен това, влиза в изтощителна фаза, а украинското общество изпитва вътрешнополитическо напрежение, с продължителни протести.

Русия до този момент отговаря скептично. Говорителят на Кремъл заяви, че Русия „не е получавала нови конкретни предложения за примирие“ по официални канал.

Макар Кремъл да не отговори пряко, пусна дипломатите си да коментират, че Русия се интересувала не от временна пауза, а от дългосрочно уреждане на конфликта.

Зам.-председателят на Комисията по международни въпроси Владимир Джабаров заяви, че е нерентабилно Русия да отиде на въздушно примирие, тъй като Киев възнамерява да го използва само за укрепване на украинската фронтова линия.