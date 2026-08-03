Румъния затяга мерките заради Дунав

Румъния предприема извънредни мерки за ограничаване на потреблението на електроенергия заради тежката суша и рекордно ниския дебит на река Дунав, които поставят под натиск енергийната система на страната.

Правителството в оставка постигна споразумение с големите индустриални потребители за доброволно намаляване на консумацията на електроенергия в часовете с най-голямо натоварване – между 19:00 и 23:00 часа.

На извънреден брифинг временният премиер и министър на енергетиката Илие Боложан съобщи, че редица компании ще променят производствените си графици, а държавните институции и общините ще ограничат архитектурното и общественото осветление там, където това е възможно.

Сред първите големи компании, които се включват в мерките, са автомобилните производители Dacia и Ford. Двете предприятия ще преустановят производството до 19 август, като ще използват периода за профилактика и техническа поддръжка. По думите на Боложан така ще бъдат спестени около 200 мегавата електроенергия.

Премиерът съобщи още, че през следващите дни кабинетът ще приеме механизъм за извънредно ограничаване на потреблението. Ако възникне недостиг на електроенергия, големите предприятия ще получават 24-часово предизвестие с определени лимити на потреблението според спецификата на производството им.

„Това е превантивна мярка, която ще позволи координирани действия при необходимост“, подчерта Боложан.

Той призова и общините, както и всички държавни институции, да намалят разходите си за електроенергия. В същото време увери, че към момента не се предвижда ограничаване на електрозахранването за домакинствата.

На политическия фронт лидерът на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну обяви, че партията ще внесе законопроект, който да забрани спирането на енергийни мощности, преди да бъде осигурен техен заместник.

По думите му при евентуално спиране на Втори енергоблок на АЕЦ „Черна вода“ най-бързото решение е повторното пускане в експлоатация на два въглищни блока в Търчени и Ровинари с обща мощност, сравнима с тази на един ядрен реактор.

Още в петък Румъния обяви повишена готовност в енергийния сектор за целия месец август. Тогава Илие Боложан съобщи, че страната ще внася електроенергия от Украйна, а паралелно води разговори с България и Гърция за доставки през вечерните часове, когато потреблението е най-високо.