Нещо страшно стана в Дунав. Свищов на нокти

Баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, потъна в река Дунав, близо до румънския град Зимнич, който се намира срещу Свищов, съобщи БТА, цитирайки местни медии. Баржата е пристигнала в румънския град на 20 декември миналата година и още тогава се е повредила. Миналата седмица плавателният съд започнал да се пълни с вода. Членове на екипажа предупредили, че има риск от потъване.

Властите са се свързали с хората на борда и с румънската компания, която е собственик на плавателния съд. Помолили ги да се намесят, за да почистят района и да елиминират риска от замърсяване на реката.

Оценява се нивото на замърсяване

Румънските власти оценяват риска от замърсяване в района. В тази връзка представители на националната администрация „Румънски води“ са взели няколко проби от водата, за да определят въздействието върху околната среда.

"Трафикът и транспортът по Дунав не са засегнати“, увери същевременно кметът на Зимнич.

Кметът на Свищов Генчо Генчев потвърди новината, но добави, че към момента не разполага с никаква допълнителна информация. Случващото се е в акваторията на Румъния и властите в северната ни съседка носят отговорността за справяне със ситуацията, посочи той. Ясно е, че за проблеми с баржата се говори от няколко дни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com