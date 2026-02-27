Бягайте от тези страни! МВнР с предупреждение

От външното министерство съветват българските граждани, намиращи се в региона, да обмислят възможността за напускане при необходимост

Във връзка с динамично развиващата се обстановка по сигурността в региона на Близкия изток, от МВнР съветват всички български граждани, пребиваващи в региона, да следят ситуацията и да следват стриктно препоръките на местните власти.



"Препоръчваме българските граждани да се въздържат от предприемане на пътувания в региона. Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане при необходимост посредством наличните към момента пътнически полети или други начини", посочват от Министерството на външните работи.

