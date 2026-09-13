Най-опасните за шофьорите страни в Европа. България е в топ 3
Класирането се основава на данни от Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC) и сравнява броя на загиналите при пътнотранспортни произшест...
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Класирането се основава на данни от Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC) и сравнява броя на загиналите при пътнотранспортни произшест...
Нарече ги с обидни епитети
Евакуират пътниците с полети до родните им страни
Показателят е как това се отразява на обикновения гражданин
Букмейкърите вече посочиха фаворитите – България изненадващо назад
"Чака ги много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток, каза той
Какво посъветваха българските граждани
Заради съобщение от сеизмологичните служби
Предвижда се също така провеждане на консултации по международни въпроси, особено регионалните процеси
Западът предупреждава трети страни и готви по-строги митнически бариери
Авиопревозвачът припомня, че всички полети са отменени до 17 юни включително
Призивът е към евродепутатката Кая Калас
Срещата на върха на НАТО през 2025 г. ще се проведе в Нидерландия на 24-25 юни
Антонио Коща призова страните кандидатки да се ангажират с реформи
"Целта на това сътрудничество не е заплаха към никого, то е послание към тези, които възнамеряват да заплашват региона", каза Мачедонци
Става въпрос за държави дори като Швеция и Норвегия
Епицентърът на труса е на около 120 км от Сплит
Според първоначалната информация 25 от допълнителните граничари на българско-турската граница ще са български
Започват няколко наказателни процедури
Вълната от граждански недоволство