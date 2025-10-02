Нов удар по Русия! Най-богатите държави с мерки срещу Москва

Групата на седемте най-богати страни (Г-7) заяви, че са готови да предприемат нови съвместни стъпки за увеличаване на натиска върху Русия.

Решението е мотивирано от продължаващата война в Украйна и включва мерки както срещу купувачите на руски петрол, така и срещу онези, които улесняват заобикалянето на вече наложените санкции.

Декларация за засилен натиск

В общата си декларация, приета след видеоконферентна среща на финансовите министри, Г-7 обяви, че ще използва търговски инструменти – мита, забрани за внос и износ – за да намали приходите на Москва.

„Ние ще предприемем действия срещу тези, които продължават да увеличават покупките си на руски петрол, откакто Русия нахлу в Украйна, и тези, които улесняват заобикалянето на санкциите“, се казва в изявлението.

САЩ настоява за по-строги митнически мерки

По данни на Ройтерс Вашингтон е настоял съюзниците си да въведат мита върху стоки от страни като Индия и Китай, които са сред най-големите купувачи на руски суровини. Въпреки това в декларацията конкретни имена не се посочват. В нея обаче е подчертано, че „ще има конкретни мерки с цел съществено намаляване – с тенденция за пълен отказ – на продуктите, които все още внасяме от Русия, включително въглеводороди“.

Неясни, но твърди предупреждения

Финансовите министри на Г-7 заявиха още, че „сериозно обмислят“ търговски мерки и ограничения за страни, които подпомагат финансирането на войната в Украйна. Отново не са споменати конкретни държави, но посланието на Запада е ясно – всяка подкрепа за Москва ще има последици.

