Кремъл набира стотици хиляди, но фронтът остава оголен

Руските въоръжени сили не разполагат с възможност да създадат пълноценен стратегически резерв и това силно ограничава способността им за мащабни настъпателни операции. Според оценките през следващата година Москва ще бъде принудена да продължи войната с настоящия темп – бавно настъпление, сектор по сектор, без възможност за решителен удар по фронта. Липсата на натрупани сили означава, че всяко по-сериозно усилие изисква прехвърляне на войници от други направления.

Мобилизация на хартия и реалност на фронта

На 27 декември началникът на Главната военна разузнавателна служба на Украйна Кирило Буданов заяви пред украинската телевизия Suspilne, че Русия вече е изпълнила плана си да набере 403 000 военнослужещи през 2025 г., като се очаква числото дори да бъде надхвърлено. По думите му Кремъл разполага с достатъчно население и финансови ресурси, за да поддържа този процес продължително, а плановете предвиждат мобилизацията да достигне 409 000 души през 2026 г. Въпреки тези числа обаче руската армия не успява да превърне количеството в реална оперативна мощ.

Резерви, които никога не се натрупват

Според анализи на ISW Русия е принудена „постоянно“ да използва своя оперативен резерв, за да поддържа текущите бойни действия, вместо да го запази за стратегически цели. Руските сили успяват да компенсират загубите си, но не и да натрупат достатъчно големи формирования, които да позволят концентриран удар без отслабване на други участъци от фронта. Това води до хроничен проблем – всяко съсредоточаване на сили оголва флангове и създава уязвимости.

Украински контраудари и оголени флангове

Именно тези слабости позволиха на украинските сили да си върнат територии северно от Хуляйполе и да неутрализират значителна част от руското настъпление към Добропиля по време на офанзивата срещу Покровск в началото на ноември. Подобна е ситуацията и около Купянск, където въпреки опитите на Руското министерство на отбраната да омаловажи неуспехите, има достатъчно данни, че украинските сили са освободили по-голямата част от града.

Удари по инфраструктурата и политическият фон

На фона на ограниченията по фронта Русия продължава да залага на комбинирани ракетни и дронови атаки срещу критичната инфраструктура на Украйна, включително мащабния удар в нощта на 26 срещу 27 декември срещу Киев и Киевска област. В същото време високопоставен представител на Кремъл подчерта, че Москва няма намерение да се отклонява „ни най-малко“ от военните си цели. Паралелно с това украинският президент Володимир Зеленски подготвя срещи със западните партньори преди разговора си с Доналд Тръмп във Флорида на 28 декември, което добавя още дипломатическо напрежение към военната картина.

