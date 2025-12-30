Кървав рекорд на фронта! Руските загуби взривиха статистиката

През последните 10 месеца руските загуби във войната срещу Украйна нарастват с темпове, невиждани от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г. насам. Това показва нов анализ на Би Би Си, който очертава рязко изостряне на интензивността на боевете и драматично увеличение на броя на загиналите руски войници.

Некролозите като огледало на войната

По данни на анализа в руски източници са публикувани с около 40% повече некролози на военнослужещи в сравнение с предходната година. До момента Би Би Си е потвърдила поименно смъртта на близо 160 000 души, воювали на руска страна в Украйна. Данните са събирани съвместно с независимия медиен канал Mediazona и мрежа от доброволци, които от февруари 2022 г. поддържат база данни с потвърдени загинали, използвайки официални съобщения, регионални вестници, социални мрежи, както и новоизградени военни паметници и гробове.

Реалните числа – далеч по-мрачни

Военни експерти са категорични, че установените поименни загуби представляват само част от действителната картина. Анализът на гробища, паметници и некролози вероятно обхваща между 45% и 65% от реалния брой загинали. Ако тези оценки са верни, броят на руските жертви може да варира между 243 000 и 352 000 души – числа, които поставят конфликта сред най-кървавите в съвременната европейска история.

Доброволците и затворниците – новото лице на фронта

Съществена промяна се наблюдава и в профила на загиналите. Преди година около 15% от убитите руски военни са били доброволци, докато през 2025 г. делът им вече достига един на всеки трима. Често това са затворници, приели предложението да отидат на фронта срещу обещание за свобода, ако оцелеят. Под натиска да поддържат постоянен поток от нови бойци, местните власти рекламират високи финансови компенсации, търсят хора с големи дългове и провеждат кампании в университети и колежи.

Как Кремъл пълни редиците

Тази стратегия позволява на руските власти да компенсират тежките загуби, без да предприемат политически рисковата стъпка на мащабна задължителна мобилизация. По данни на Дмитрий Медведев, до октомври тази година 336 000 души са се записали за военна служба – средно над 30 000 месечно. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви впоследствие, че около 25 000 руски войници биват убивани всеки месец. Ако и двете оценки са точни, Русия все още успява да набира повече войници, отколкото губи на бойното поле.

Висока цена, дълъг ангажимент

Финансовите стимули са значителни – новобранец може да печели до 10 млн. рубли годишно, или около 128 000 долара. На практика обаче договорите, подписани с руското Министерство на отбраната след септември 2022 г., се подновяват автоматично до края на войната, което превръща „доброволното“ участие в дългосрочен и трудно обратим ангажимент.

И украинската страна плаща тежка цена

Украйна също понася огромни загуби. През февруари миналата година президентът Володимир Зеленски заяви, че 46 000 украински войници са загинали на бойното поле, а около 380 000 са били ранени. Десетки хиляди други са обявени за изчезнали или се намират в плен. Въз основа на съпоставяне на различни оценки и налични данни Би Би Си изчислява, че реалният брой на убитите украински военни към момента може да достигне около 140 000 души.

