Нашумял медиум стресна Гърция и Турция. Разкри съдбата на Анджелина Джоли

Самопровъзгласилият се медиум Николас Аужула, който твърди, че е предсказал пандемията от Ковид, движението "Black Lives Matter", президентската победа на Доналд Тръмп, раздялата на Кейти Пери и Орландо Блум, направи прогноза за 2026 г.

Според него се очаква засилена сеизмична и вулканична активност в Турция, Гърция, Тихия океан и Азия. Той също така предсказва „опасно бурно събитие“ и по-строги ограничения за пътуване в световен мащаб.

Той предсказва трудни времена за Холивуд заради изкуствения интелект, но и мощно завръщане на Анджелина Джоли в киното. Николас също вярва, че Бионсе ще преживее ново начало и ще се наслади на повече уединение, казвайки, че е имал видение, в което тя иска да се скрие и оттегли от обществеността.

Той предвижда, че Обединеното кралство ще преживее най-горещото си лято в историята през 2026 г., което ще донесе екстремни горещи вълни и ограничаване на водоснабдяването на национално ниво.

Николас смята, че ще има изтичане на информация от бивш служител, свързана с Хари и Меган, което може да предизвика публичен скандал. Той добави: „Видях образ на ядосана Меган, която се чувстваше предадена, усетих, че е някой близък до нея.“

