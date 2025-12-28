Неочакван ход преди важния разговор между Тръмп и Зеленски

Неделната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски ще се състои по-рано от първоначално обявеното. По информация на Белия дом, разговорът е изтеглен с два часа напред – от 22:00 на 20:00 ч. българско време.

В събота, 27 декември, администрацията във Вашингтон официално е променила графика на американския президент за 28 декември. Така срещата със Зеленски вече е насрочена за 13:00 ч. местно време във Флорида, което съответства на 20:00 ч. в България.

Разговорът ще се проведе в частната резиденция на Тръмп Мар-а-Лаго, където през последните месеци американският лидер приема ключови международни гости. По-рано срещата беше планирана за 15:00 ч. местно време, но без предварително обяснение беше изместена.

От Белия дом не съобщават причините за промяната в графика. В същото време стана ясно, че през нощта на 28 декември украинската делегация вече е пристигнала в Съединените щати в подготовка за разговора между двамата президенти.

Промяната на часа допълнително засилва напрежението и очакванията около срещата, която се следи внимателно както във Вашингтон и Киев, така и в европейските столици.

