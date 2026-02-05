Мелания Тръмп с уникална новина за преговорите с Русия

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че поддържа активна комуникация с представители на руския президент Владимир Путин в опит да бъде постигнато връщането на повече украински деца от Русия. Информацията беше разпространена от Ройтерс и предизвика широк отзвук, тъй като разкрива неочакван дипломатически канал, паралелен на официалните преговори.

„Работя по този въпрос и сме в процес на действие. Надявам се много скоро да постигнем успех“, заяви Мелания Тръмп пред журналисти в Белия дом. Тя не разкри конкретни детайли за контактите между нейни представители и екипа на Кремъл, но потвърди, че усилията продължават.

От Източното крило на Белия дом уточниха, че първата дама е изпратила лично писмо до Владимир Путин още през август миналата година. Писмото е било предадено директно от Доналд Тръмп по време на среща, като темата е била съдбата на украинските деца, отведени на руска територия или в окупирани зони.

По данни на Белия дом, от началото на кампанията на Мелания Тръмп досега в Украйна са върнати 15 деца, включително седем през декември. Администрацията представя тези резултати като доказателство, че неформалната дипломация на първата дама има реален ефект, въпреки сложната и силно политизирана среда.

Украйна обвинява Русия, че от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. най-малко 19 000 украински деца са били отвлечени и преместени без съгласието на техните родители или настойници. Москва отрича обвиненията и твърди, че действията ѝ са били насочени към защита на децата от военните действия.

Изявлението на Мелания Тръмп идва на фона на нови дипломатически сигнали. Вчера руски и украински представители определиха като „продуктивни“ разговорите, проведени в Абу Даби в рамките на посредничеството на САЩ за прекратяване на войната, въпреки че само дни по-рано Русия извърши масирани атаки срещу Украйна със стотици дронове и рекорден брой балистични ракети.

Макар да избягва публичността по време на втория мандат на съпруга си, Мелания Тръмп продължава да се появява по ключови хуманитарни теми. Вчера тя се срещна в Белия дом с двама освободени израелско-американски заложници – Кийт и Авива Зигел – държани от палестинската въоръжена групировка Хамас, отбелязва Ройтерс.

Случаят подчертава необичайната, но все по-видима роля на първата дама в чувствителни международни теми, които се разгръщат далеч отвъд протоколните функции на Белия дом.

