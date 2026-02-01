Олеся Илашчук: Това не е земя, а съдбата на хората, няма да се откажем

Мечтата за мир в Украйна остава жива, въпреки че войната е променила необратимо съдбите на хората, градовете и цели поколения. Въпреки разрушенията, загубите и ежедневния страх, украинското общество продължава да устоява, движено от дълбоко човешката надежда, че свободата и животът ще надделеят над насилието. Това заяви посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук в интервю за Нова телевизия.

Държава, която е променена завинаги

Илашчук разказа, че при скорошното си кратко посещение в Украйна е видяла страна, която вече не прилича на тази отпреди войната. „Променило се е абсолютно всичко – хората, градовете, животът. Единственото, което не е изчезнало, е мечтата за мир. Тя е по-болезнена, но и много по-издръжлива“, подчерта дипломатът. По думите ѝ войната е превърнала нормалността в спомен, а оцеляването – в ежедневие.

Когато символите на живота се превръщат в мишени

Посланикът описа как дори детайлите от мирния живот носят вече друг смисъл. Апартаментите на високите етажи с гледка към града, някога символ на престиж и сигурност, днес са сред основните цели на ракетните атаки. „Промениха се децата, промениха се семействата. Променяме се с всяка минута на оцеляване“, каза Илашчук, очертавайки дълбоката травма, която войната оставя върху цяло общество.

Личната цена на войната

В думите й прозвуча и личната болка. „Загубих роднини, загубихме децата на наши приятели. В Украйна няма нито едно семейство, което да не е било докоснато от тази война“, сподели тя. По думите й паметта за мирна Украйна и спомените от четирите години пълномащабно руско нахлуване се преплитат и дават сили за съпротива. „Тези спомени ни помагат да отстояваме свободата си – свобода, върху която врагът ни посяга не за първи път“, заяви дипломатът.

Хуманитарна катастрофа без пауза

Според Илашчук хуманитарната ситуация в страната остава изключително тежка. Милиони хора са без постоянен достъп до вода и електричество, а в редица региони инфраструктурата е сериозно разрушена. „За възрастните хора с ограничена подвижност това е истинска катастрофа. Жилищата стават негодни за обитаване, страдат и деца, и възрастни. В някои места дори канализацията спира да работи“, подчерта тя. Децата често не могат да учат нито у дома, нито в училище, а животните също остават жертви на студа и липсата на грижи.

Цената на така наречения „руски мир“

По думите на посланика за повече от 1400 дни пълномащабна война Русия не е постигнала стратегическите си цели, но е оставила след себе си опустошение. Само през 2025 г. по Украйна са изстреляни около 60 000 управляеми авиационни бомби, близо 2400 ракети и над 100 000 ударни дрона, а въздушната тревога е задействана почти 20 000 пъти. „Инфраструктурата е изтощена и разрушена, но ние оставаме устойчиви“, каза Илашчук.

Мир, но не на цената на предателство

Посланикът беше категорична, че териториите не са стока за размяна. „Това не е просто парче земя, а съдбата на хората. Отказът от окупираните територии би бил предателство към онези, които чакат завръщането на Украйна“, заяви тя. По думите ѝ истинският мир може да бъде само справедлив и гарантиран.

Надежда за дипломация и благодарност към България

Илашчук изрази надежда, че дипломатическите усилия, включително разговорите с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, могат да доведат до траен мир. „Вярваме, че той може да убеди Владимир Путин да спре бомбардировките – не за седмица, а завинаги“, каза тя. Сред ключовите условия за мир тя открои гаранциите за сигурност, възпирането на бъдеща агресия и членството на Украйна в Европейския съюз, като изрази признателност към България за последователната подкрепа и участието ѝ в инициативите на ЕС и НАТО.

„Спомените от преди войната и от настоящето ще останат завинаги в мен. Вярвам, че бъдещите спомени ще бъдат по-мирни и по-щастливи“, каза в заключение Олеся Илашчук.

