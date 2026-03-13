Кърваво денонощие в Украйна! Десетки руски атаки и жертви

Руските сили са извършили близо 120 атаки срещу около 40 населени места в украинската Сумска област през последното денонощие. При ударите са загинали двама души, а един човек е ранен, съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на информация на областната военна администрация, публикувана в Телеграм.

В село Николаевка 32-годишен мъж е загинал, а 45-годишен местен жител е бил ранен при атака с дрон.

Друга жертва е регистрирана в град Хотин, където 66-годишен мъж е загинал, след като е настъпил руска мина.

Най-интензивните атаки са били регистрирани в Сумския и Шосткинския район.

По данни на украинските власти руските сили са използвали минохвъргачки, артилерия, безпилотни летателни апарати и планиращи бомби при ударите срещу Сумска област.

