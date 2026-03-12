Руски дрон уби дете при нощна атака в Украйна

Момиче загина, а родителите му са ранени след падане на руски безпилотен летателен апарат в Черниговска област в Украйна. Дронът е предизвикал пожар в жилищна къща и стопанска постройка, съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Инцидентът е станал през нощта в Корюковски район. Екипи на спешните служби са потушили огъня.

Според информацията при пожара е загинало момиче, родено през 2010 година. „Загинало е момиче, родено през 2010 г. Родителите му са били ранени и са приети в болница“, се посочва в съобщение на украинската служба за извънредни ситуации.

Психолози от службата са оказали помощ на шестима души след инцидента. На мястото са работили екипи на спасителните служби и пожарната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com